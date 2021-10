Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Il risultato di oggi è abbastanza clamoroso". Così Enrico Letta a La7. "Cinque anni fa, alle elezioni precedenti, andammo al ballottaggio in due su cinque dei grandi comuni, in due su cinque vincemmo. In altre andammo al ballottaggio e perdemmo, come a Roma.

Oggi ne vinciamo tre su cinque al primo colpo. Ci diamo appuntamento fra due settimane". Così Enrico Letta a La7.