Amministrative: Meloni, 'test molto importante, Fdi partito radicato sul territorio'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – ''Il test delle amministrative è per Fdi, ovviamente, un test molto importante per dare o mantenere il buon governo alle città per le quali si vota. A noi interessa questo. Fdi è un partito radicato sul territorio, sa bene che l'Italia è fatta di mille campanili, devi conoscere le differenze delle varie realtà e devi saperle far rappresentare da una classe dirigente che sia all'altezza del compito.

Il tema della classe dirigente in politica è un tema che oggi si pone. Non si pone dentro Fdi ma si pone per le scelte fatte anche sulle legge elettorale a livello nazionali". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, parlando a margine della sua visita elettorale a Barletta.