Amministrative: Rampelli (Fdi), 'siamo stati vittime di noi stessi e di nostra confusione'

Milano, 6 lug.(Adnkronos) – Alle ultime elezioni amministrative, "soprattutto a Verona", storica roccaforte della destra ora guidata dal neosindaco di centrosinistra Damiano Tommasi dopo che in campagna elettorale Forza Italia ha deciso di sostenere l’ex sindaco ed ex leghista Flavio Tosi, mentre Fdi e Lega hanno sostenuto il primo cittadino uscente Federico Sboarina, "siamo stati vittime di noi stessi, della nostra confusione e della nostra incertezza".

Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia e attuale vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, intervenendo a Rainews24.

Il fatto, spiega Rampelli, è che "la coalizione ha cominciato a discutere e si è entrati in una sorta di caos mediatico che certamente non ha fatto bene ai soggetti interessati". Però "per noi vige una regola ed è quella di sostenere i presidenti di regione o i sindaci uscenti, a meno che non si siano macchiati di reati gravi".

E "questa regola dovrebbe essere rispettata da tutti".