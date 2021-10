Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Domani sarà una giornata di allerta meteo in tutta la #Liguria. Nel raccomandare ancora una volta la massima prudenza, consiglio a tutti i liguri che vivono nei comuni in cui si vota per le elezioni amministrative, di recarsi ai seggi preferibilmente oggi, c’è tempo fino alle 23".

Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, su twitter.