Amministrative: video Meloni, Cav e cross fingers Letta-Calenda, la domenica dei leader/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Sui social interviene anche Matteo Salvini. E -come nel caso del video della Meloni- gli eventi degli ultimi giorni di campagna elettorale si fanno sentire. "Agli insulti, alle bugie e agli attacchi di una sinistra che odia, che pensa solo a tasse e clandestini, che usa tivù e giornali per diffamare e non per informare, noi rispondiamo col sorriso, col lavoro, con le idee, con la voglia di unire, migliorare, cambiare la nostra bellissima Italia.

Noi rispondiamo con il voto. Buona domenica di cambiamento e libertà, Amici".

Silvio Berlusconi invece 'rinnova' una pratica già sperimentata: il Cavaliere si è fermato a parlare con i cronisti all'uscita dal seggio. La prima apparizione pubblica dopo 8 mesi di assenza tra ricoveri ospedalieri e la positività al Coronavirus e il presidente azzurro un paio di cose le dice. Intanto frena ancora una volta sulla federazione fortemente voluta da Salvini per poi sparigliare le carte, lanciando l'idea di un nuovo Pdl con Fdi.

''Dobbiamo superare questa federazione per farne una più grande con dentro Fdi''.

E in una vigilia tesa per il centrodestra alle prese con un voto in salita -almeno secondo i sondaggi di due settimane fa – nelle grandi città, Berlusconi dice la sua anche sul metodo di scelta dei candidati: "I candidati sindaci sono quelli che vengono fuori dalle scelte di questo o quel leader di partito, invece che da scelte democratiche, quindi forse la prossima volta bisognerà cambiare sistema”.