Ammiraglio Blount: vantaggio Nato in mare superiore alla Russia

Napoli, 10 apr. (askanews) – “Non prendiamo alla leggera nessun’altra capacità militare, ma posso assolutamente assicurarvi che il vantaggio militare di cui gode la NATO nel settore marittimo è di gran lunga superiore a quello di cui gode la Russia”.

A parlare ad askanews sulle capacità di Mosca nel Mediterraneo è Sir Keith Edward Blount, ammiraglio e vice Comandante Supremo Alleato in Europa: le forze russe potrebbero essere abbastanza forti da rappresentare una potente sfida?

L’ammiraglio ci risponde con la superiorità dell’alleanza in mare. E aggiunge:

“Vorrei anche sottolineare il successo che gli ucraini hanno avuto nel contrastare le forze marittime russe nel Mar Nero. Molto, molto riuscito e molto impressionante”.

L’Italia come può contribuire in termini di strategia di difesa nella regione, alla luce della dialettica aggressiva russa?

“Nei momenti più tranquilli o in quelli sempre più aggressivi, siete una nazione militare molto forte, con una lunga storia all’interno dell’Alleanza, e nel mio precedente lavoro come comandante marittimo della NATO, e in effetti in questo lavoro, ho lavorato a stretto contatto con la Marina italiana. Quindi le vostre forze marittime godono di una reputazione straordinaria, ma è molto, molto più ampia di quella. I vostri impegni in Kosovo, ad esempio, fino alla Lettonia con le forze terrestri avanzate, fanno sì che abbiate altri quartier generali qui, oltre al JFC Naples. Siete onnipresenti e ve ne siamo molto grati”.

