Amnesty accusa Israele di "genocidio" a Gaza

Milano, 5 dic. (askanews) – L’organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha accusato Israele di “commettere un genocidio” contro i palestinesi dall’inizio della guerra a Gaza, in un rapporto pubblicato questa mattina che dovrebbe “servire da campanello d’allarme per la comunità internazionale”. Per giungere a questa conclusione, l’organizzazione afferma di essersi basata su “dichiarazioni genocide e disumanizzanti del governo israeliano”, immagini satellitari che documentano la distruzione del territorio e ricerche sul campo con gli abitanti di Gaza tra il 7 ottobre 2023 e luglio 2024.

“Mese dopo mese, Israele ha trattato i palestinesi di Gaza come un gruppo di subumani, indegni del rispetto dei diritti umani e della dignità, dimostrando la sua intenzione di distruggerli fisicamente”, ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International. “I nostri risultati schiaccianti devono servire da campanello d’allarme per la comunità internazionale: questo è un genocidio. Tutto questo deve finire adesso”, ha detto in una nota.