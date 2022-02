Amnesty accusa Israele: pratica l’apartheid contro i palestinesi

Londra, 1 feb. (askanews) – Nuovo atto di accusa di Amnesty international contro Israele. L’ong britannica per i diritti umani ha presentato un rapporto in cui denuncia la sistematica pratica dell’apartheid contro i palestinesi ovunque essi vivano. “Siamo qui per chiedere alla Comunità internazionale di intraprendere un’azione risoluta contro il crimine contro l’umanità perpetrato al fine di mantenere il sistema di apartheid” ha detto Agnes Callamard Segretario generale di Amnesty

Le autorità israeliane, secondo Amnesty, hanno creato un sistema di oppressione e dominazione e mettono in atto molteplici misure per negare ai palestinesi i diritti e le libertà basilari, tra cui pesanti limitazioni di movimento nei Territori palestinesi occupati e la negazione del diritto al ritorno dei rifugiati.

“Il punto di partenza è che apartheid è sia un sistema che un crimine” ha spiegato l’avvocato Philip Luther.

Il rapporto affronta anche lo spinoso tema dello sfollamento dei palestinesi dalle loro case definito “un pilastro determinante del sistema israeliano di apartheid”.

Per questo L’Ong britannica chiede alla Corte penale internazionale di indagare poiché, afferma, i palestinesi ovunque vivano sono trattati come un gruppo razziale inferiore e sono sistematicamente privati dei loro diritti.