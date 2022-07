Melissa Satta si sta godendo una vacanza all'insegna dell'amore e del relax in Sardegna, in compagnia del fidanzato Mattia Rivetti.

Oggi Melissa Satta sembra essere più felice che mai accanto al compagno Mattia Rivetti, e i due stanno trascorrendo una splendida vacanza insieme in Sardegna.

Melissa Satta e Mattia Rivetti: l’amore

Melissa Satta e Mattia Rivetti sembrano essere più felici e uniti che mai e per la showgirl ormai la fine del matrimonio con Boateng sembra essere solamente un lontano ricordo.

Il calciatore nel frattempo si è a sua volta risposato con Valentina Fradegrada, e lui e la Satta continuano a sentirsi unicamente per il figlio Maddox, che è rimasto a vivere con la madre. La showgirl e Rivetti si sarebbero conosciuti a una festa di compleanno per bambini (dove lui aveva accompagnato suo nipote) e da quel momento avrebbero iniziato a uscire insieme.

“Non viviamo ancora insieme io e lui. Diciamo che vogliamo costruire il nostro futuro un passo alla volta.

Non è stata una pazzia da ragazzini, ma una conoscenza consapevole e matura”, ha detto Melissa Satta in merito alla loro storia.

Lei e Rivetti si stanno godendo una rilassante vacanza in Sardegna e sui social la showgirl non ha perso occasione per condividere alcune foto del suo fisico da capogiro in bikini. In tanti tra i suoi fan le hanno fatto i complimenti e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua storia d’amore con Mattia Rivetti.