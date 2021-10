Amore e amicizia nei testi di “Bromance” di Mecna e CoCo

Milano, 21 ott. (askanews) – Musica, amicizia e visione comune della vita, c’è tutto questo in “Bromance” di Mecna e CoCo. La coppia d’oro del dream rap italiano ha fortemente voluto il loro primo disco collaborativo dopo anni di collaborazioni nei reciproci dischi, racconta Mecna.

“Allora questo disco è nato un po’ con l’amicizia, abbiamo ascoltato entrambi le cose che facevamo e ci siamo fatti i complimenti a vicenda e ci siamo un po’ riconosciuti perchè facciamo un tipo di rap molto simile e che attinge a delle cose simili, molto intimista.

Allora gli ho scritto poi ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a fare qualche pezzo insieme e c’è sempre stata l’idea di fare un disco insieme, ma è stato richiesto anche dai nostri fan che comunque che ci dividiamo perche sono simili come fanbase”.

Per Corrado Grilli e Corrado Migliaro rispettivamente Mecna e CoCo un viaggio nel loro immaginario comune intimo e profondo. Scritto a cavallo dei lockdown l’album ha assorbito il clima di quei momenti, spiega CoCo.

Sicuramente ci ha dato la possibilità di chiuderci il più possibile dentro noi stessi. Il disco è stato realizzato in due sessioni in una villa in Chianti e il fatto di essere rinchiusi senza poter andare da nessuna parte ci ha aiutati a entrare nel disco a 360 gradi e a essere super focalizzati su quello che stavamo facendo”.

Ovviamente si parla di amicizia ma in modo non scontato e profondo.

“Per me è un’ancora, una cosa che non ha impegni l’amicizia è bella perché, al contrario dell’amore, non comporta necessariamente dei sacrifici”.

“È comunque una parte fondamentale delle mia vita, io sono una persona molto insicura e gli amici sono un po’ un ancora per me”

Ma al centro c’è l’amore. “Vabbè l’amore è il fulcro della vita, può sembrare banale ma nei dischi che abbiamo fatto credo che si senta”.

I due Corrado hanno deciso che insieme porteranno live “Bromance” senza rinunciare a una parte del loro rispettivo repertorio.