"Amore e Psiche" con il catetere, lo spot Fais

Roma, 26 giu. (askanews) – “Siamo un’opera d’arte”: è questo il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla FAIS, la Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati. Sei capolavori artistici che, grazie alla tecnica della visual art, indossano presidi per incontinenza e stomia.

“Parlare di incontinenza e stomia in Italia è ancora un tabù: vergogna, paura, imbarazzo generano infatti pregiudizi che spesso influiscono fortemente sulla vita delle persone più fragili e le loro famiglie. Per questo abbiamo ideato questa campagna, per accendere, anche provocatoriamente, un riflettore su una condizione di cui si parla poco, ma che condiziona in maniera significativa la vita delle persone interessate, e spesso anche i caregiver. Il messaggio è forte e chiaro: come un capolavoro d’arte resta tale anche se il protagonista viene ‘vestito’ con un dispositivo medico, anche l’identità della persona non viene scalfita se si utilizza una sacca da stomia, un catetere o un pannolone” ha dichiarato Pier Raffaele Spena, presidente FAIS.

La mostra. “Siamo un’opera d’arte” si compone di sei capolavori: Nascita di Venere (Sandro Botticelli); Perseo con testa di Medusa (Benvenuto Cellini); Venere di Urbino (Tiziano Vecellio); Discobolo di Mirone; Tentazione di Adamo ed Eva (Masolino da Panicale); Amore e Psiche (Antonio Canova). La mostra è visitabile virtualmente: grazie alla tecnologia 3D lo spettatore può immergersi nell’ambiente museale e osservare le opere. Accanto a ognuna di esse la descrizione della condizione che rappresenta. In occasione della Giornata Nazionale per la cura e la prevenzione dell’incontinenza, in programma il 28 giugno 2023, la Federazione donerà una copia delle opere ad ambulatori di stomaterapia e riabilitazione del pavimento pelvico a diverse strutture ospedaliere italiane. Successivamente, le opere verranno realizzate e messe in un’asta online organizzata dalla FAIS. I proventi saranno destinati per il finanziamento di quattro percorsi di supporto psicologico e motivazionale a persone con incontinenza e/o stomia.