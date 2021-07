“Amore e Psiche”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Feyra

Roma, 1 lug. (askanews) – “Amore e Psiche” è il nuovo singolo del cantautore siciliano Feyra, uscito in digitale e in radio il 25 giugno: un brano che tende alla ricerca continua di quell’equilibrio che, nelle nostre relazioni, è reso instabile dalla continua lotta tra ragione e passione. Coniugando sonorità elettroniche, pop e dance, Feyra descrive immagini e sensazioni di un’estate che si spera sia unica nel suo genere. Askanews pubblica in anteprima il videoclip online da luglio.

Arricchito da rhodes, violini, chitarre e cori, questo brano rappresenta il manifesto del nuovo percorso musicale intrapreso da Feyra, agrigentino, classe 1985, dopo l ultimo singolo “Complesso di Inferiorità”. “Amore e Psiche”, che si ispira all’arte di Canovam, è caratterizzato da toni frizzanti, melodie cantabili, atmosfere più distese che portano ad un ritornello strumentale con un synth che ricorda molto la dance anni 90. Un singolo estivo arrangiato e composto dallo stesso cantautore siciliano e rifinito nella componente elettronica del producer Leo Curiale (Masterplay studio).

Master a cura di Gianni Bini HOG Studios