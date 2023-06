Amorese: Made in Italy egemone grazie a economia della bellezza

Roma, 21 giu. (askanews) – “In questo Paese dobbiamo incentivare l’economia della bellezza. In quest’ottica trovo giustissimo che dal 1 luglio l’ingresso al Pantheon sia a pagamento. Dobbiamo tornare ad essere nazione egemone nella cultura a livello mondiale, sia sostenendo gli artisti, molti dei quali, di grande spessore, vivono all’estero, sia considerando la nostra produzione culturale come un fiore all’occhiello del Made in Italy. Il centrodestra crede molto in questa mission, e anche per questo abbiamo voluto un ministero dedicato proprio alla tutela e valorizzazione del Made in Italy”, lo ha detto questa mattina l’on. Alessandro Amorese, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Un tassello sempre più importante in questo mondo è rappresentato dalla intelligenza artificiale anche applicata nel mondo dell’arte. Tra Roma, dove c’è Cinecittà, e Milano, dove c’è un grande centro privato di arte digitale, il nostro paese ha un grande margine di crescita e di sviluppo dell’arte contemporanea sotto tutti i profili. Come commissione cultura stiamo facendo una indagine conoscitiva per capire l’impatto della digitalizzazione nella cultura italiana”, ha concluso Amorese.