Amorusi (d'Amico): 'It fattore abilitante per sempre più efficienza'

(Adnkronos/Labitalia) – "L'It è un grosso fattore abilitante, non facciamo business ma lo rendiamo possibile. Per quanto riguarda il nostro contributo alle politiche di sostenibilità in azienda, abbiamo fatto i compiti a casa passando al cloud ed efficientando il più possibile. Completare i processi di digitalizzazione del business di tutti i processi a terra ma anche a bordo dove la digital trasformation è ancora più indietro, c'è tanto lavoro di ottimizzazione da fare, mettendoci a servizio degli altri reparti per permettere loro di fare quello che devono fare.

E la sfida più importante per i prossimi anni è gestire l'enorme massa di informazioni che arriverà e poi renderla fruibile per chi dovrà decidere un modello sostenibile ed efficiente". Lo ha detto Pietro Amorusi, cio d'Amico Società di Navigazione, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo chiave del chief information officer' nel corso della seconda edizione del 'Forum Information Technology', l’appuntamento dedicato all’It e alla sicurezza informatica promosso da Comunicazione Italiana, con Adnkronos in qualità di Main Media Partner, in corso presso il Palazzo dell’Informazione a Roma e in Live streaming su comunicazioneitaliana.TV.