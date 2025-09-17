Amplifon: Listening to our planet, -42% di emissioni dirette

Milano, 17 set. (askanews) – Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito ha avviato una nuova strategia climatica denominata “Listening to our Planet”. Dedita a ridurre le emissioni gas serra e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015 per contrastare il cambiamento climatico. Abbiamo parlato con Francesca Rambaudi – Amplifon Global Investor Relations & Sustainability Senior Director:

“I nostri obiettivi sono chiari e misurabili. Entro il 2030 puntiamo a ridurre le emissioni cosiddette di scopo 1 e 2, quindi le emissioni dirette di gaserra dell’azienda, del 42%, e nello stesso arco temporale ci impegniamo a ridurre le emissioni di scopo 3, quindi le emissioni indirette, quali quelle derivanti da beni e servizi acquistati, dalla logistica, dagli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, dai nostri franchisee, del 25%. La nostra strategia prevede infine un forte coinvolgimento attivo della nostra catena del valore. Ci impegniamo infatti affinché il 44% dei fornitori di beni e servizi acquistati abbiano obiettivi di riduzione delle emissioni basate sulla scienza entro il 2030”.

Un impegno concreto che attraverso la riduzione di emissioni dirette e indirette nel medio termine, sposa perfettamente il piano di sostenibilità lanciato da Amplifon lo scorso anno. Ha così concluso Francesca Rambaudi – Amplifon Global Investor Relations & Sustainability Senior Director:

“Il nostro piano di sostenibilità, che abbiamo chiamato Listening Ahead, è stato lanciato inizialmente nel 2020 e successivamente integrato con nuovi e ambiziosi target a inizio del 2024 con obiettivi fino al 2030. In questo piano sono già presenti due obiettivi chiave per la riduzione delle emissioni, il raggiungimento del 100% di energia elettrica rinnovabile certificata e il 60% di vetture ibride o elettriche della nostra flotta aziendale entro il 2030”.

La nuova strategia climatica diventa quindi per Amplifon un’occasione di crescita anche e soprattutto attraverso la sostenibilità.