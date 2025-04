Amsterdam, nuovo incidente in Piazza Dam, un'auto in fiamme

Amsterdam, 3 apr. (askanews) – Nuovo incidente nell’iconica Piazza Dam di Amsterdam, un uomo ha dato fuoco a sé stesso e alla sua auto, in quello che secondo la polizia sarebbe un tentativo di togliersi la vita. L’uomo ferito è stato portato in ospedale con una ambulanza giunta in pochi minuti, in stato di arresto della polizia. La piazza è stata isolata per diverse ore.

L’incidente è accaduto pochi giorni dopo che un ucraino ha accoltellato cinque persone a caso, ferendo anche se stesso. Le autorità olandesi avevano dichiarato che l’uomo – bloccato con l’aiuto di un cittadino – ha “agito con intento terroristico”.