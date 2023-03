Ana Obregon madre a 68 anni, maternità surrogata infiamma Spagna

(Adnkronos) – L'attrice e presentatrice Ana Obregon diventa madre di una bambina a 68 anni e il tema della maternità surrogata irrompe nel dibattito, politico e non, anche in Spagna. Il magazine 'Hola!' ha dedicato la copertina alla notizia, rimbalzata sui siti dei principali quotidiani del paese. L'attrice, volto notissimo della tv, è diventata madre di una bimba grazie alla 'gestazione per altri' portata a termine a Miami, negli Stati Uniti. La pratica è vietata in Spagna. L'età della donna è un elemento ulteriore di discussione in relazione ad un argomento già estremamente complesso. Obregon ha pubblicato un post su Instagram per annunciare l'arrivo di "una luce piena d'amore nella mia oscurità. Non sarò mai più sola, sono tornata a vivere".