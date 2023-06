Home > Video > Ana Tafili racconta la sua brutta esperienza in ospedale Ana Tafili racconta la sua brutta esperienza in ospedale

“Avete pagate la camera? Se non l’avete fatto, il marito non può accompagnarla in camera”: Ana Tafili, paziente oncologica, è stata ricoverata per un intervento delicato, ma l’infermiera non è stata di supporto. Nel momento dell’intervento ha anche aggiunto al collega: “Falle l’anestesia, non la sopporto più”. Voi come avreste reagito?