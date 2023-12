Anaao-Assomed in piazza a Roma: "Sanità non si svende ma si difende"

Roma, 5 dic. (askanews) – “Un’adesione al di là di ogni aspettativa, una giornata storica perché medici, infermieri e dirigenti sanitari sono uniti per dire la sanità non si svende ma si difende. Chiediamo al governo un segnale di speranza e coraggio per rendere più appetibile il sistema per chi ci lavora e per i professionisti”: così ad askanews Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, sindacato di medici e dirigenti sanitari italiani.

“Sono 7 medici al giorno che lasciano il sistema sanitario in età non pensionabile, 6 medici mentre noi parliamo vengono denunciati e altri 4 sono in burn-out, una condizione ormai insostenibile, o si cambia rotta oggi o sarà troppo tardi”, ha sottolineato.

“Siamo uniti oggi, andiamo anche al di là delle bandiere e delle appartenenze sindacali, siamo qui per difendere la sanità pubblica perché facciamo tutti parte della sanità pubblica”, ha sottolineato Di Silverio.