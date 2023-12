Anaao, 'bene pubblicazione accreditamento scuole specializzazione medici'

Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) – "Apprendiamo con grande soddisfazione la pubblicazione open-source dei decreti di accreditamento delle Scuole di specializzazione sul sito del ministero della Salute grazie al lavoro svolto dal direttore generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse umane del Servizio sanitario nazionale". Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, e Giammaria Liuzzi, responsabile nazionale Anaao Giovani. "Dopo anni di tentennamenti – dichiarano in una nota – finalmente ci avviamo verso una riorganizzazione del sistema formativo dei medici italiani. La strada è lunga e passa inevitabilmente anche attraverso un'altra azione storica, ovvero la richiesta dei fabbisogni dei medici specialisti, inoltrata già dal ministero pochi giorni fa per definire finalmente le scuole di specializzazione anche per l'area sanitaria non medica".

"Ora occorre insediare il nuovo Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie dove ci auguriamo che venga coinvolta, oltre alle associazioni maggiormente rappresentative, anche la rappresentanza istituzionale del ministero della Salute. L'Osservatorio – proseguono Di Silverio e Liuzzi – deve riappropriarsi di un ruolo di controllo e gestione di un complesso meccanismo quale quello degli accreditamenti e del controllo di qualità della formazione del medico in Italia. Non avere all'interno dell'Osservatorio ruoli apicali del ministero della Salute equivarrebbe a depotenziarne la sua stessa azione. Ci auguriamo – concludono – che si continui a viaggiare spediti verso le competenze. Occorre fare presto e bene".