Anaao, 'da Aran apertura su rinnovo contratto medici, palla passa a Regioni'

Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo ripreso le trattive per il rinnovo del contratto, dall'Aran c'è stata un'apertura sulle nostre richieste ma dobbiamo vedere ora le risposte delle Regioni. E' tutto rimandato al 20 settembre ma per quanto ci riguarda non ...

Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) – "Oggi abbiamo ripreso le trattive per il rinnovo del contratto, dall'Aran c'è stata un'apertura sulle nostre richieste ma dobbiamo vedere ora le risposte delle Regioni. E' tutto rimandato al 20 settembre ma per quanto ci riguarda non possiamo aspettare oltre". Così all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell'Anaao-Assomed, il sindacato dei medici dirigenti del Ssn, al termine dell'incontro con l'Aran sul rinnovo del contratto della dirigenza medica e sanitaria 2019-2021. I temi al centro dell'incontro sono stati l'orario eccedente, le guardie e la reperibilità e poi i fondi per la parte economica.