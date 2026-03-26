Anaconda, pitoni, boa e un caimano nel seminterrato di un condominio

Roma, 26 mar. (askanews) – Un locale seminterrato trasformato in un rettilario clandestino di animali esotici e pericolosi, nascosto dietro una parete fittizia in una palazzina di condominio nel Barese.I carabinieri del Nucleo Cites, con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura, hanno trovato anaconde lunghe anche cinque metri, pitoni, boa, un varano e perfino un caimano dagli occhiali, predatore di oltre 1,5 metri, all’interno di un congelatore a pozzetto; specie considerate potenzialmente pericolose e protette (dalla Convenzione di Washington che tutela quelle in pericolo di estinzione), detenute illegalmente e in condizioni igienico-sanitarie e ambientali incompatibili con le loro esigenze e e la loro natura.Tutti gli esemplari sono stati sequestrati e affidati a strutture autorizzate. Secondo i carabinieri forestali la loro detenzione è riconducibile a un soggetto pluripregiudicato, al momento irreperibile.