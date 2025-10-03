Analisi del mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2023

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Il mercato immobiliare di lusso a Milano ha mostrato segni di ripresa dopo un periodo di stagnazione. Secondo i dati forniti da OMI e Nomisma, le compravendite sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente, con una domanda crescente per immobili in zone strategiche.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più ricercate rimangono il Quadrilatero della Moda, Brera e Porta Venezia. Queste aree offrono non solo una posizione invidiabile, ma anche una rivalutazione significativa nel tempo. Gli appartamenti di prestigio, in particolare quelli con terrazzi e vista, stanno attirando l’attenzione degli investitori.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I prezzi degli immobili di lusso a Milano hanno registrato un aumento medio del 8%. Le opportunità di investimento sono particolarmente favorevoli per chi cerca di entrare nel mercato, specialmente in aree emergenti come Isola e City Life, dove il ROI immobiliare è particolarmente interessante.

Consigli pratici per compratori/investitori

Per chi desidera investire nel mercato immobiliare di lusso, è fondamentale analizzare il cap rate e il cash flow degli immobili. È consigliabile consultare esperti del settore e considerare l’acquisto di proprietà da ristrutturare, che possono offrire un ritorno significativo in termini di rivalutazione.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano sono ottimistiche. Si stima che nei prossimi due anni ci sarà un incremento ulteriore dei prezzi del 10%, supportato dalla crescente domanda internazionale e da investimenti in infrastrutture.