Analisi del mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2025

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Nel mercato immobiliare di lusso a Milano si registrano segnali di ripresa, dopo le incertezze degli anni precedenti. I dati OMI evidenziano un incremento delle compravendite del 15% rispetto all’anno scorso, con un prezzo medio al metro quadro che ha raggiunto i 6.500 euro nei quartieri più esclusivi.

La location continua a essere un fattore chiave, con zone come il Quadrilatero della Moda e Brera che si confermano tra le più richieste.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le tipologie di immobili più ricercate includono appartamenti di lusso e ville storiche. Il Centro Storico di Milano, caratterizzato da ristrutturati e attici panoramici, offre rendimenti elevati per gli investitori. Le zone emergenti, come Isola e Porta Venezia, stanno attirando crescente attenzione grazie alla loro rivalutazione e al potenziale di cash flow.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I trend dei prezzi evidenziano una crescita costante, con previsioni di un ulteriore aumento del 10% nei prossimi due anni. Gli investitori dovrebbero considerare l’acquisto in fase di pre-vendita per massimizzare il ROI immobiliare. Inoltre, la domanda di immobili eco-sostenibili è in aumento, creando nuove opportunità per sviluppatori e investitori.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per i compratori, è fondamentale analizzare attentamente la location e il potenziale di apprezzamento. Gli investitori dovrebbero considerare la diversificazione del portafoglio, puntando su immobili che garantiscano un buon cap rate. Collaborare con professionisti del settore può fare la differenza nelle trattative.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano rimangono positive. Si prevede una crescita sostenuta grazie a un aumento della domanda interna ed estera. Gli investitori dovrebbero approfittare di questa fase di espansione e considerare l’acquisto di immobili nei quartieri in via di sviluppo, dove il potenziale di rivalutazione è elevato.