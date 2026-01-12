Analisi del mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2026: trend e investimenti

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Nel mercato immobiliare di lusso a Milano, la location è tutto e nel 2026 si osservano segnali di stabilità dopo le fluttuazioni degli anni precedenti. Secondo i dati di OMI e Nomisma, il volume delle compravendite ha registrato un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia un ritorno della fiducia nel settore.

I prezzi medi per le proprietà di lusso si attestano attorno ai 10.000 euro al metro quadro, con punte che superano i 15.000 euro in alcune zone di prestigio.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più ricercate rimangono Brera, Porta Venezia e CityLife. In particolare, Brera si distingue per la sua vitalità culturale e l’attrattività turistica. CityLife continua a essere un polo di attrazione per famiglie e professionisti. Le tipologie di immobili più richieste includono attici e appartamenti con vista, che garantiscono una significativa rivalutazione nel tempo.

Trend prezzi e opportunità di investimento

Nel mercato immobiliare, i trend dei prezzi indicano che le proprietà in zone emergenti come Lambrate e Isola stanno guadagnando terreno. Queste aree offrono un potenziale di cash flow interessante per gli investitori, con un cap rate medio che si attesta attorno al 6%. Gli investitori dovrebbero considerare l’acquisto di immobili in queste aree per sfruttare la futura rivalutazione.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per i compratori e gli investitori, è fondamentale effettuare un’analisi approfondita del mercato. Si consiglia di monitorare i dati di compravendita e di valutare attentamente il potenziale di rivalutazione delle proprietà. Inoltre, l’opzione di investire in immobili da ristrutturare può rivelarsi una strategia vincente per aumentare il valore dell’immobile nel tempo.

Previsioni a medio termine

Le previsioni a medio termine indicano che il mercato immobiliare di lusso a Milano continuerà a crescere, con un aumento previsto dei prezzi del 3-4% annuo. La domanda di immobili di prestigio rimarrà forte, sostenuta da un mix di investitori locali e stranieri. Pertanto, per chi è in cerca di opportunità nel real estate, Milano rappresenta ancora un terreno fertile.