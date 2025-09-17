Analisi della Controversia sui Concerti di Fedez: Disponibilità e Richiesta dei Biglietti

Nel mondo della musica, ogni annuncio di concerti attira l’attenzione di fan e media. Recentemente, la situazione legata ai concerti di Fedez ha suscitato un acceso dibattito. A febbraio, il rapper aveva dichiarato il sold out della sua prima data, mentre a giugno, in un’intervista con Ilary Blasi, aveva confermato che entrambe le date erano praticamente esaurite.

Tuttavia, una verifica su TicketOne ha rivelato una realtà ben diversa.

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha scoperto che, contrariamente alle affermazioni di Fedez, la seconda data non era affatto sold out, con biglietti ancora disponibili in varie categorie. Inoltre, da giugno l’opzione per la scelta in pianta è stata rimossa per i concerti del rapper, mentre rimane attiva per altri eventi al Forum, come quelli di Mengoni e dei Modà.

La sparizione dei biglietti e le polemiche nascoste

Un altro aspetto che ha sollevato interrogativi è l’assenza del banner per FanSALE, la piattaforma ufficiale di TicketOne per la rivendita sicura dei biglietti. La Lucarelli ha verificato che per la prima data, proclamata sold out, risultavano disponibili circa 1.100 biglietti, mentre per la seconda data ce n’erano circa 380.

La rimozione dei biglietti da FanSALE

In un colpo di scena, poche ore dopo questa scoperta, i biglietti sono stati rimossi da FanSALE. Secondo Lucarelli, questo non è avvenuto per una vendita, ma perché TicketOne ha chiuso la rivendita per l’evento. La testimonianza di una lettrice, Angela, conferma quanto accaduto: dopo aver tentato di rimettere in vendita i suoi biglietti, ha ricevuto una mail che annullava l’offerta senza spiegazioni, trovandosi di fronte a un messaggio che indicava che la rivendita non era consentita per quel concerto.

Angela ha contattato l’assistenza, ricevendo solo riferimenti alle condizioni generali di TicketOne. La questione rimane inquietante: circa 1.500 spettatori si sono visti negare la possibilità di rivendere i loro biglietti, mentre per altri artisti FanSALE continua a funzionare senza intoppi.

Implicazioni e reazioni di Fedez

Questa situazione ha portato Lucarelli a ipotizzare che si stia tentando di nascondere la reale disponibilità dei biglietti, mettendo in dubbio la veridicità delle affermazioni di sold out. Dopo i recenti episodi di stadi non pieni, potrebbe essere un tentativo di evitare ulteriori polemiche sui numeri, come accaduto dopo il controverso dissing di Elodie sul San Siro. La Lucarelli ha ironizzato sul fatto che l’atto di ribellione di Fedez contro Sinner e Schlein sembrasse più un disperato tentativo di vendere biglietti.

In un altro contesto, Fedez ha pubblicato il testo di una nuova canzone in cui affronta temi attuali e lancia frecciatine a vari personaggi, inclusi Elly Schlein e Stefano De Martino. Questo nuovo brano ha suscitato ulteriori discussioni, soprattutto per un verso che accosta Jannik Sinner a Adolf Hitler, generando una reazione di indignazione e malintesi. Fedez ha successivamente chiarito in una trasmissione radiofonica la sua intenzione di ironizzare su un fenomeno culturale, piuttosto che fare un parallelo diretto.

La questione delle tasse e del successo

In una chiacchierata con Giuseppe Cruciani, Fedez ha toccato il tema delle tasse, riconoscendo che Sinner, residente a Monaco, ha un carico fiscale inferiore rispetto a lui. Con una battuta, ha affermato: “Chi è più ricco tra me e Sinner? Molto più lui di me!”. La questione del benessere economico e della residenza fiscale ha aggiunto un’altra dimensione alla discussione, evidenziando le differenze tra i due.

In conclusione, la situazione legata ai concerti di Fedez non solo mette in luce le complessità del mercato dei biglietti, ma solleva anche interrogativi sul rapporto tra artisti e fan, sull’autenticità delle dichiarazioni e sull’interpretazione della critica. La vicenda, quindi, continua a svilupparsi mentre i fan attendono ulteriori aggiornamenti.