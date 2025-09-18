Analisi della Sconfitta del Napoli in Champions League: Cosa È Andato Sbagliato Contro il Manchester City

Il Napoli torna in Champions League con un esordio amaro, subendo una sconfitta di 2-0 contro il Manchester City. L’incontro, che ha visto i partenopei giocare in dieci per gran parte della gara, ha messo in luce non solo le difficoltà tattiche, ma anche le potenzialità del team di Conte.

Il match si è aperto con buone intenzioni da parte degli azzurri, che hanno mostrato grinta e determinazione.

Tuttavia, l’espulsione di capitan Di Lorenzo al 21′ ha cambiato completamente l’inerzia del gioco. Nonostante ciò, il Napoli ha saputo resistere all’assalto dei Citizens fino all’intervallo.

La partita: un’analisi dei momenti chiave

Il primo tempo ha visto il Napoli in difficoltà dopo l’uscita di Di Lorenzo, ma anche la bravura di Milinkovic-Savic, che ha effettuato parate decisive. L’estremo difensore ha mostrato riflessi eccezionali, supportato anche da Politano che ha salvato un gol sulla linea. Questa fase difensiva ha dato l’illusione che il Napoli potesse mantenere il punteggio in parità.

Il momento cruciale dell’espulsione

Il cartellino rosso per Di Lorenzo è stato il punto di svolta. La sua assenza ha costretto Conte a rivedere le strategie, inserendo Olivera per cercare di ridurre i danni. La reazione immediata del Napoli non è stata sufficiente a frenare l’assalto del City, che ha cominciato a dominare il campo.

Le azioni decisive del Manchester City

La ripresa ha visto il City accelerare il ritmo e al 56′ Haaland ha sbloccato la situazione con un colpo di testa su assist di Foden. Questo gol ha infuso ulteriore fiducia nella squadra di Guardiola, che ha continuato a spingere. Il raddoppio è arrivato al 65′ grazie a Doku, autore di un’azione personale straordinaria che ha sorpreso la difesa azzurra.

Le prospettive per il futuro del Napoli

Nonostante la sconfitta, il Napoli ha dimostrato di avere una buona organizzazione difensiva, ma dovrà lavorare sulla gestione delle espulsioni e sulla capacità di reagire in situazioni di svantaggio. La prestazione di Milinkovic-Savic è stata un punto positivo e rappresenta una base su cui costruire in vista delle prossime sfide europee.

