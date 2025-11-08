Analisi dettagliata del mercato immobiliare di lusso a Milano

Panorama del mercato immobiliare a Milano

Il mercato immobiliare di lusso a Milano continua a mostrare segnali di vitalità. I dati di compravendita forniti da OMI e Nomisma evidenziano un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, con un interesse crescente per le zone centrali e semi-centrali della città. Il mattone resta sempre un investimento sicuro, specialmente in un contesto di inflazione crescente e incertezze economiche.

Analisi delle zone e delle tipologie più interessanti

Le aree di Brera, Porta Venezia e CityLife si confermano le più ricercate, grazie alla loro posizione strategica e alla qualità dei servizi offerti. Le tipologie preferite dagli investitori sono i pentalocali e gli attici, che offrono punte di ROI immobiliare superiori al 7%.

Trend dei prezzi e opportunità di investimento

I prezzi medi al metro quadro in queste zone oscillano tra i 6.500 e i 10.000 euro, con picchi nelle nuove costruzioni. Tuttavia, esistono ancora opportunità di investimento in aree in fase di rivalutazione, come Isola e Lambrate, dove i prezzi risultano inferiori rispetto al mercato di lusso consolidato.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per coloro che desiderano entrare nel mercato, è fondamentale analizzare il cash flow e il cap rate degli immobili. È consigliabile considerare anche le spese di gestione e le potenzialità di rivalutazione nel medio termine. È opportuno sfruttare le agevolazioni fiscali per gli investimenti immobiliari.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano mostrano una crescita moderata. Si prevede un incremento dei prezzi del 3% annuo, sostenuto dalla continua domanda di immobili di alta qualità. Con l’aumento della popolazione e l’attrattiva della città, il mercato del lusso rimarrà un settore promettente per gli investitori.