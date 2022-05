Analisi e trattamento capelli gratis durante Milano Beauty Week

Milano, 4 mag. (askanews) – Durante la prima edizione della Milano Beauty Week, iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Exsence in programma in città fino all’8 maggio, nei saloni di bellezza del centro storico si potranno prenotare trattamenti per capelli gratuiti e soprattutto diagnosi gratuite della chioma con la nuova microcamera K Profile Expert di Kérastase. Giuseppe Moio è uno degli acconciatori che hanno aderito all’iniziativa.

“Questa diagnosi avverrà attraverso la competenza del professinista, ma anche attraverso l’utilizzo di strumenti a supporto quali per esempio una microcamera che riesce a sviluppare a livello microscopico le immagini.

Questa tecnologia ci dà una fotografia esatta di tutte le anomalie a cui il cuoio capelluto può essere soggetto e lo stato di salute proteico della fibra”.

Tra i protagonisti della settimana dedicata alla cosmetica e alla bellezza c’è l’Oréal Prodotti Professionali che ha in programma un’agenda fitta di appuntamenti che avranno come fulcro il Palazzo Giureconsulti in Piazza Mercanti e la zona Brera.

Matteo Felicioni, direttore marketing di Kérastase: “Saremo presenti qui, in corso Garibaldi 83 con il chiosco Chroma Absolu, ma anche in tutti i saloni del centro di Milano, in occasione della notte bianca che si terrà venerdì 6 maggio, e in quell’occasione, insieme a Pangea, non solo andremo a occuparci della cura dei capelli, ma andremo anche a sensibilizzare sul tema della libertà con una donazione di Kérastase propria a Pangea per tutte le donne e il progetto Reama”.

Il marchio del gruppo l’Oréal presenterà infine un nuovo prodotto in bottiglia di alluminio riciclato, con una ricarica da mezzo litro, in grado di ridurre dell’82% l’impatto della plastica.