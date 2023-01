Analista: "Il libro del principe Harry manca di empatia e pietà"

Roma, 11 gen. (askanews) – Da Londra a Parigi e Berlino, il nuovo libro di memorie del principe Harry “Spare” incuriosisce i lettori di mezza Europa. Dopo mesi di anticipazioni, le scottanti e pungenti rivelazioni sulla famiglia reale britannica fatte dal secondogenito di Carlo e Diana sembrano mancare di “empatia e compassione”, anche se la monarchia inglese ha superato ben altre tempeste, commenta l’analista Pauline Maclaran, professoressa di marketing e ricerche di consumo alla Royal Holloway University.

“Il libro dice che Harry è molto turbato, penso che vediamo un giovane uomo abbastanza compromesso e come il passato lo abbia davvero rovinato, soprattutto la morte della madre”, ha detto la docente in un’intervista a France Presse.

“Se è possibile una riconciliazione? Non credo proprio, non posso immaginare come sarebbe possibile, è uscito fuori con così tante cose che sono offensive in modo evidente nei confronti dei componenti della sua famiglia, dettagli personali che secondo molte persone non aveva bisogno di rivelare.

E se avesse un po’ di empatia, o anche pietà, che dovrebbe proprio essere alla base della Fondazione Archwell dei duchi di Sussex, è andata persa in tutto questo”.

“Credo che la monarchia abbia superato molte altre minacce e in un certo senso, le turbolenze e gli scandali degli anni Novanta erano peggiori di questo; ma come ho detto, credo che Harry in verità non ne stia uscendo troppo bene”.