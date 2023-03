Anarchici: 18/4 udienza Consulta su caso Cospito

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - La Corte Costituzionale ha fissato per il 18 aprile l’udienza sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 4 mesi. L’udienza riguarda l’ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Torino c...