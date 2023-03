Anarchici: Ambrogio (Fdi), 'escalation violenza intollerabile'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "L’escalation di violenza registrata a Torino è intollerabile: la città, per alcune ore letteralmente ostaggio di una guerriglia urbana preordinata, è danneggiata, ferita e impaurita. Auspico una ferma e unanime condanna da parte di istituzioni e partiti". Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Italia e consigliera comunale a Torino Paola Ambrogio.

"Lo Stato -aggiunge- non può e non deve arretrare, la violenza non può avere la meglio. Plaudo all’encomiabile e coraggioso lavoro delle Forze dell’Ordine, impegnate nel garantire l’ordine pubblico anche a scapito della propria incolumità. Mi chiedo, in ultimo, se non siano necessarie valutazioni più rigorose volte a vietare, a monte, manifestazioni destinate a degenerare in violenze e danneggiamenti”.