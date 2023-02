Anarchici: Antoniozzi (Fdi), 'Cospito Cicerone dei mafiosi in carcere'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Le illazioni uscite sulla stampa nazionale circa l'invito di Cospito ai parlamentari Pd, che lo hanno visitato in carcere, di parlare con i mafiosi per discutere del 41 bis se vere sono gravissime". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli...

Roma, 2 feb.

(Adnkronos) – "Le illazioni uscite sulla stampa nazionale circa l'invito di Cospito ai parlamentari Pd, che lo hanno visitato in carcere, di parlare con i mafiosi per discutere del 41 bis se vere sono gravissime". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Nessuno mette in dubbio il diritto dei parlamentari di effettuare visite ispettive in carcere ma esse devono avere finalità conoscitiva sul rispetto delle condizioni di civiltà che la Costituzione ci indica nel trattamento da riservare ai detenuti.

In questo caso, invece, Cospito figura come Cicerone di una vera e propria iniziativa 'politica' portata avanti dai mafiosi per discutere dell'abolizione del 41 bis. Voglio ricordare che il boss che parla con l'anarchico in carcere e gli chiede di continuare la battaglia è un sanguinario killer della mia provincia, autore di efferati delitti contro persone innocenti. In questo contesto, con l'anarchico che svolge un perverso rapporto di raccordo con i mafiosi – aggiunge Antoniozzi – per giungere alla revisione del 41 bis appaiono sconcertanti le richieste dell'ex Guardasigilli Andrea Orlando di declassare la misura contro lo stesso Cospito".