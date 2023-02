Anarchici: Ascani (Pd), 'Fontana e La Russa intervengano a difesa del Parlamento'

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Per coprire esponenti della maggioranza e del Governo che - rivelando il contenuto di intercettazioni riservate - hanno compromesso indagini delicatissime e la stessa sicurezza nazionale, ora si arriva a mettere in discussione la prerogativa dei parlamentari di effett...

Roma, 3 feb (Adnkronos) – "Per coprire esponenti della maggioranza e del Governo che – rivelando il contenuto di intercettazioni riservate – hanno compromesso indagini delicatissime e la stessa sicurezza nazionale, ora si arriva a mettere in discussione la prerogativa dei parlamentari di effettuare visite ai detenuti, esercitata da sempre da deputati e senatori di tutti gli schieramenti quale dovere, non solo diritto, come ricordato dallo stesso ministro Nordio qualche giorno fa".

Lo dice Anna Ascani, del Pd.

"È necessario e urgente a questo punto che i Presidenti di Camera e Senato intervengano a difesa non di singoli parlamentari, ma del Parlamento tutto", aggiunge la vice presidente della Camera.