**Anarchici: Berlusconi, 'no preoccupazioni, Italia sempre unita contro ...

**Anarchici: Berlusconi, 'no preoccupazioni, Italia sempre unita contro ...

**Anarchici: Berlusconi, 'no preoccupazioni, Italia sempre unita contro ...

Roma, 6 feb (Adnkronos) - Preoccupato per gli anarchici? "No, davanti a proteste come quelle di questi giorni Italia ha sempre avuto la capacità di rispondere con unità delle forze politiche. I violenti o chi ha provato a minacciare i nostri diritti o la democrazia sono sempre sta...