Anarchici: Berrino (Fdi), 'esponenti Pd agli ordini di Cospito? Preoccupante'

Roma, 2 feb.

(Adnkronos) – "Le notizie emerse stamattina da un articolo de 'Il Fatto Quotidiano' sono a dir poco preoccupanti. I quattro parlamentari del Pd avrebbero prima fatto visita al terrorista anarchico Alfredo Cospito – che avrebbe chiaramente ammesso che l'obiettivo dello sciopero della fame è l'abolizione del 41 bis – e su sua indicazione, avrebbero anche incontrato altri criminali legati ad organizzazioni mafiose e detenuti in regime di 41 bis. Quasi contestualmente poi, il deputato Andrea Orlando pubblica un tweet in cui chiede di revocare il 41 bis e che 'non si possono usare gli atti intimidatori come alibi'.

Atteggiamenti e parole gravi, ai quali gli esponenti del Pd devono fornire spiegazioni al più presto". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia al Senato.