Anarchici: Bonaccini, 'gravi accuse Delmastro, non giudico su indagine magistratura'

Anarchici: Bonaccini, 'gravi accuse Delmastro, non giudico su indagine m...

Anarchici: Bonaccini, 'gravi accuse Delmastro, non giudico su indagine m...

Anarchici: Bonaccini, 'gravi accuse Delmastro, non giudico su indagine m...

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro "sarà la magistratura ad appurare se ci sono stati rilievi di profilo penale, non mi permetto di giudicare su questi. Faccio una critica politica durissima, perché si sono utilizzate informazioni riser...

Roma, 18 feb.

(Adnkronos) – Sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro "sarà la magistratura ad appurare se ci sono stati rilievi di profilo penale, non mi permetto di giudicare su questi. Faccio una critica politica durissima, perché si sono utilizzate informazioni riservate per colpire le opposizioni, addirittura facendo presumere che ci sia cedevolezza nella lotta alla mafia e al terrorismo. Ha usato parole inaccettabili, per quanto riguarda il profilo penale eventualmente lo stabilirà la magistratura".

Lo ha affermato Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ospite di Rainews 24.