(Adnkronos) – "Io non mi permetto di sindacare sulle indagini della magistratura. Io do un giudizio politico molto duro perchè si sono utilizzate informazioni comunque riservate per colpire l'opposizione, addirittura dando l'idea di un cedimento sulla lotta al terrorismo e alla mafia. Delmastro avrebbe fatto bene a dimettersi. Quello che è accaduto non è normale in una democrazia". Così Stefano Bonaccini a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1.