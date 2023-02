Anarchici: Bonaccini, 'nessun deve morire di fame in carcere ma 41 bis n...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Sulla vicenda Cospito, io credo che un paese civile non debba far morire nessuno in carcere. Ma nessuno tocchi il 41 bis". Così Stefano Bonaccini nel filo diretto a Radio Immagina. ...