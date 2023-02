Anarchici: Bonaccini, 'se andrei oggi a trovare Cospito? No'

Roma, 20 feb., (Adnkronos) – "Il regime del 41 bis va bene così e guai se venisse tolto".

Così Stefano Bonaccini a Sky Tg 24 – Il Confronto con Elly Schlein. "A chiunque è in carcere va garantito il diritto alla salute così come i parlamentari hanno il diritto e dovere di visitare i detenuti. Se andrei a trovare oggi Cospito? No".