Anarchici: Cattaneo (FI), 'lo Stato sia unito, no esitazioni o ambiguità'

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Di fronte al terrorismo, così come alla mafia, lo Stato deve farsi trovare unito. Non si possono avere esitazioni, né tantomeno ambiguità. Guai a indietreggiare di fronte alle minacce e mettere in discussione il 41 bis. Sarebbe un errore". Lo...

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Di fronte al terrorismo, così come alla mafia, lo Stato deve farsi trovare unito.

Non si possono avere esitazioni, né tantomeno ambiguità. Guai a indietreggiare di fronte alle minacce e mettere in discussione il 41 bis. Sarebbe un errore". Lo dice al 'Giornale' il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo.

"Cospito poi oltre ad aver gambizzato un manager, aveva anche messo in atto attentati che, per fortuna, non sono andati a buon fine. Noi siamo garantisti, ma in questo caso non c’è stato il minimo ravvedimento.

Anzi, ha utilizzato la sua condizione per farne un caso politico all’esterno, affinché venga tolto il carcere duro non solo a lui, ma anche a tutti i mafiosi”, spiega ancora.

Sulla riforma della giustizia, Cattaneo osserva: “Dobbiamo farla, perché è un impegno preciso che abbiamo preso con gli elettori. E non abbiamo perso tempo. Forza Italia ha presentato il disegno di legge sulla separazione delle carriere, sulla revisione delle intercettazioni, sull’abolizione della Severino.

Abbiamo messo le basi per una riforma orientata al garantismo, al rispetto della Costituzione, alla tutela dei diritti e delle garanzie dei cittadini”.