Anarchici: Ciriani, 'condanniamo fatti Sapienza, Stato non tratta con mafie e terrorismo'

(Adnkronos) – “Lo Stato non tratta con i terroristi e con la criminalità organizzata e Fratelli d’Italia non arretra dalle sue posizioni. Le continue minacce degli anarchici, la facoltà di Lettere de La Sapienza occupata, le scritte che indicano i rappresentati delle più alte Istituzioni italiane come gli assassini di Alfredo Cospito ottengono l’unico risultato di fomentare la rabbia sociale e rischiano di innescare una ancora più pericolosa spirale di violenza.

Condanniamo con fermezza tutto questo, ma andiamo avanti con determinazione nella nostra battaglia contro mafie e terrorismo”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento in quota Fdi.