Anarchici: Cospito in condizioni stabili, 24 marzo udienza su richiesta domiciliari

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – Le condizioni di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, sono stabili. L'uomo, trasferito ieri dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo, sta assumendo acqua e zuccheri oppure acqua e sali, ma non sembrerebbe intenzionato a ricominciare a nutrirsi oltre.

Per Cospito la difesa ha chiesto il differimento della pena nella modalità degli arresti domiciliari: decisione che sarà presa al termine di un'udienza, fissata per il prossimo 24 marzo, davanti al tribunale di Sorveglianza di Milano. A decidere sul caso sarà la stessa presidente della Sorveglianza Giovanna Di Rosa, il magistrato Ornella Anedda e due esperti.