Anarchici: Cucchi (Avs), 'Delmastro si dimetta per rispetto istituzioni'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "L’imputazione coatta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito conferma le nostre critiche: Delmastro ha violato un segreto e non poteva ignorare la segretezza di qu...

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "L’imputazione coatta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito conferma le nostre critiche: Delmastro ha violato un segreto e non poteva ignorare la segretezza di quel contenuto. Delmastro si deve dimettere non per l’imputazione ma per il rispetto delle istituzioni che rappresenta e il ministro della Giustizia Nordio, che lo ha difeso, gli deve revocare le deleghe perché Delmastro non può più occuparsi del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria". Così in una nota Ilaria Cucchi, senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra e vicepresidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama. "L’imputazione coatta di Delmastro è grave, la presidente del Consiglio Meloni dovrebbe intervenire", conclude la senatrice rossoverde.