Anarchici: De Corato (Fdi), 'in 600 in centro a Milano, silenzio Majorino e centrosinistra'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Come avevo preannunciato ieri, e come era prevedibile, oggi circa 600 no global e antagonisti hanno manifestato, in giro per le vie del centro di Milano, inneggiando alla gambizzazione, imbrattando alcune vetrine di banche tra viale Coni Zugna e via Modestino e most...

Roma, 15 gen.

(Adnkronos) – "Come avevo preannunciato ieri, e come era prevedibile, oggi circa 600 no global e antagonisti hanno manifestato, in giro per le vie del centro di Milano, inneggiando alla gambizzazione, imbrattando alcune vetrine di banche tra viale Coni Zugna e via Modestino e mostrando striscioni violenti e contro il 41 bis. Inoltre, gli anarchici, hanno lanciato bottiglie contro le Forze dell’Ordine presenti! Ad un giornalista Rai, inoltre, è stato sottratto il microfono non permettendo allo stesso di richiedere dichiarazioni ai manifestanti! Dal Centrosinistra e da Majorino, che agli antagonisti permettono qualsiasi cosa, non è pervenuta nessuna parola ma solo un totale silenzio".

A puntare il dito contro il centrosinistra e il candidato del fronte progressista è l’ex vice sindaco di Milano delle Giunte di Centrodestra e vice presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera in quota Fdi, Riccardo De Corato.