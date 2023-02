Anarchici: Delmastro, 'Pd spieghi 'inchino' a mafiosi'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il Pd spieghi 'l'inchino' ai mafiosi. Sono le parole, durissime, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che, in un'intervista a 'Il Biellese', torna nuovamente sulla visita di quattro parlamentari dem, compreso l'ex Guardasig...

(Adnkronos) – Il Pd spieghi 'l'inchino' ai mafiosi. Sono le parole, durissime, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che, in un'intervista a 'Il Biellese', torna nuovamente sulla visita di quattro parlamentari dem, compreso l'ex Guardasigilli Andrea Orlando, all'anarchico Alfredo Cospito. "In un'intervista al Fatto Quotidiano – dice Delmastro in un passaggio dell'intervista – Verini ha confermato quella visita, ma soprattutto anche che Cospito ha detto che avrebbe parlato con loro solo dopo che la delegazione avesse sentito anche due boss Di Maio e Presta, molto interessati all'abolizione del 41 bis.

Una richiesta che la delegazione del Pd non ha rifiutato, accettando di fare questo 'inchino' parlando con i due criminali". "La sinistra – ha attaccato nuovamente Delmastro – dovrà fornire all'opinione qualche spiegazione su quell'inchino ai mafiosi nel carcere di Sassari".