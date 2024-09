Anarchici: ferirono agenti a corteo per Cospito a Milano, 11 a processo

Anarchici: ferirono agenti a corteo per Cospito a Milano, 11 a processo

Milano, 25 set. (Adnkronos) - Sono 11 gli anarchici che andranno a processo il prossimo 10 dicembre, davanti ai giudici della decima sezione del tribunale di Milano, perché ritenuti i responsabili degli scontri avvenuti durante la manifestazione in solidarietà al detenuto Alfredo Cospi...

Milano, 25 set. (Adnkronos) – Sono 11 gli anarchici che andranno a processo il prossimo 10 dicembre, davanti ai giudici della decima sezione del tribunale di Milano, perché ritenuti i responsabili degli scontri avvenuti durante la manifestazione in solidarietà al detenuto Alfredo Cospito dell'11 febbraio del 2023. Durante il corteo, all'altezza di via Sabotino, alcuni manifestanti del gruppo di testa, lanciarono diverse bottiglie e oggetti contro le forze dell'ordine, provocando lezioni a sei agenti.

Per uno dei 13 imputati è stato raggiunto l'accordo sulla messa alla prova, mentre la posizione dell'ultimo è stata stralciata ed è stato dichiarato il "non doversi procedere" in quanto irreperibile. Nessuno dei 13, difesi tra gli altri dagli avvocati Eugenio Losco, Mauro Straini e Mirko Mazzali, si è presentato davanti al gup. Nei confronti di sei dei manifestanti, all'epoca dei fatti, era scattata la misura cautelare dopo le indagini coordinate dalla sezione distrettuale antiterrorismo della procura di Milano.