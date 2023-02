Anarchici: fonte, Cospito potrebbe tornare in carcere prossima settimana

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Le condizioni di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, resta ricoverato in via precauzionale nel reparto dedicato dell'ospedale milanese San Paolo ma la prossima settima...

Milano, 17 feb.

(Adnkronos) – Le condizioni di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, resta ricoverato in via precauzionale nel reparto dedicato dell'ospedale milanese San Paolo ma la prossima settimana potrebbe essere trasferito, nuovamente, nel carcere di Opera. La decisione sarebbe legata alle sue condizioni di salute in via di miglioramento, spiega una fonte. I medici stanno pensando di monitorarlo ancora qualche giorno, poi di liberare il letto della struttura ospedaliera dove è stato trasportato sabato 11 febbraio.