Anarchici: Giurì Camera, 'esaminate solo dichiarazioni Donzelli non fonti notizie'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Si è convenuto che l'unico oggetto degli accertamenti del Giurì potesse essere identificato nelle frasi contenute nell'intervento in assemblea del deputato Donzelli, nella verifica dei fatti imputati ai singoli deputati citati nelle suddette dichiarazioni. Non rientrano dunque in alcun modo nell'oggetto tutti i profili concernenti, ad esempio, la natura degli atti citati nell'intervento del deputato Donzelli, la loro provenienza e la loro diffusione, profili questi che sono all'attenzione di altri soggetti istituzionali che operano secondo le funzioni e le competenze loro attribuite". È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Fdi nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l'onorabilità dei colleghi Dem, a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito.

"Le argomentazioni svolte nel suo intervento -afferma ancora la relazione- hanno tenuto conto e preso spunto esclusivamente da quanto emergeva dagli organi di stampa e sui social, quindi da fonti aperte".