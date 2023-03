Anarchici: Giurì d'onore, per Donzelli stop 41 bis per Cospito poteva avere conseguenze generali

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "il deputato Donzelli, nell'illustrare alla commissione di indagine quale fosse l'intendimento alla base del proprio intervento in Assemblea, ha rilevato come la battaglia a cui si riferiva fosse quella del Cospito rispetto all'applicazione a lui della misura di cui all'articolo 41-bis, ritenendo tuttavia che dal punto di vista politico, a suo giudizio, se avesse avuto esito positivo questa battaglia e fosse stata tolta per motivi di salute la misura di cui all'articolo 41-bis al Cospito questo avrebbe potuto avere come conseguenza indiretta un possibile affievolimento delle posizioni a favore del mantenimento dell'istituto del 41-bis per tutti i condannati interessati dalla misura". È quanto rileva la relazione approvata dal Giurì d'onore della Camera, letta dal presidente Sergio Costa in Aula, chiamato a verificare se le affermazioni dell'esponente di Giovanni Donzelli nella seduta del 31 gennaio scorso avessero leso l'onorabilità dei colleghi del Pd Debora Serracchiani, Silvia Lai e Andrea Orlando a proposito della loro visita in carcere ad Alfredo Cospito.

"Nel suo intendimento, andare a trovare una persona in carcere -scrive ancora la commissione- di per sé non può in alcun modo essere considerato un incoraggiamento a una battaglia, ma rappresenta un gesto doveroso se compiuto per verificare le condizioni di salute. Peraltro, ribadendo come si tratti di una legittima scelta politica", Donzelli "ha argomentato come, a suo avviso, nel caso in cui all'uscita del carcere, oltre a richiamare le condizioni di salute e le condizioni carcerarie, si esprimono opinioni che anche involontariamente possono apparire non distanti da quella che è ufficialmente la battaglia della persona appena visitata, questo possa condurre a ritenere ciò alla stregua di un incoraggiamento".